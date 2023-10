Polizei warnt in dunkler Jahreszeit vor Einbrechern

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Lüneburg (dpa/lni) –

In der dunklen Jahreszeit sind auch wieder mehr Einbrecher und Diebe unterwegs – darauf macht der bundesweite Tag des Einbruchschutzes am Sonntag aufmerksam. Bewohner könnten durch richtiges Verhalten und Sicherungstechnik viel dafür tun, dass Fremde nicht in ihr Zuhause eindringen, teilte die Polizei Lüneburg mit.

«Täter finden und erkennen Schwachstellen, durch die leicht in Räumlichkeiten eingedrungen werden kann. Dazu zählen insbesondere offene oder auf «Kipp» gestellte Fenster und Balkontüren», teilte der Beauftragte für Kriminalprävention vom Lüneburger Präventionsteam Michael Falk mit.

Die Experten empfehlen, mechanische Sicherungen zu nutzen. Denn so brauchen die Einbrecher länger und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie die Aktion abbrechen. Außerdem sollten Bewohner ihre Wohnungsschlüssel niemals draußen verstecken. Anwohner sollten bewusst auf verdächtige Situationen, Menschen oder Fahrzeuge achten und bei Gefahr die Polizei alarmieren.

Die Zahlen der vergangenen Jahre belegten laut Polizei, dass die Maßnahmen zum Schutz der Wohnungen wirksam sind. So wurden im vergangenen Jahr knapp 40 Prozent der Einbrüche abgebrochen – vor allem weil Fenster und Türen gesichert waren und Alarmanlagen genutzt wurden.