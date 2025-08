Polizei: Wacken Open Air weitgehend friedlich

Auf dem Heavy-Metal-Festival in Wacken feiern rund 85 000 Fans. Frank Molter/dpa

Wacken (dpa/lno) –

Die 85.000 Fans auf dem Heavy-Metal-Festival in Wacken feiern dort nach Polizeiangaben überwiegend friedlich. In der Nacht gab es demnach vereinzelt Straftaten, darunter drei Körperverletzungen. Im Laufe des Tages wird die erste größere Abreisewelle erwartet, wie die Polizei berichtete. Die Veranstalter wiesen Besuchende bereits darauf hin, Abschleppösen bereitzuhalten, falls ihre Gefährte mit Traktoren aus den teils stark matschigen Campingflächen gezogen werden müssen.

Die Polizei registrierte in der Nacht auch eine Beleidigung und eine sexuelle Belästigung. Ein Metalfan wurde mit wenigen Gramm Kokain erwischt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Drogen. Der Mann musste aufgrund seiner körperlichen Verfassung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten rechnen damit, dass sich die Zahl der Straftaten insgesamt auf einem ähnlich niedrigem Niveau bewegen wird wie in den Vorjahren.

Mehrere Abreiserouten

Für die Abreise der 85.000 Metalfans gibt das Konzept der Veranstalter bestimmte Routen vor. Die Polizei kündigte an, bei Bedarf lenkend einzugreifen. Trotz aller Planungen sei insbesondere am Sonntag mit Wartezeiten bei der Abreise zu rechnen.

Das Wacken Open Air gilt als eines der größten Metal-Festivals weltweit. Es war nach Veranstalterangaben ausverkauft.