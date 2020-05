Polizei vertraut bei Geisterspiel auf Vernunft der Fans

Blick auf das Millerntorstadion vom Fußballverein FC St. Pauli. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Rund um das Geisterspiel in Hamburg will die Polizei auf die Vernunft der Fans vertrauen. «Wir gehen im Moment nicht davon aus, dass dort Fans in großer Zahl im Umfeld des Stadions auftreten werden», sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Im Vorfeld zur Begegnung des FC St. Pauli und des 1. FC Nürnberg hätten sich die Beamten eng mit den Vereinen abgestimmt, die dann wiederum die Fanszenen sensibilisiert hätten. «Alle Beteiligten sind sich der Bedeutung und Verantwortung in dieser Zeit bewusst», so Levgrün.

Sollten sich Fußballfans am Sonntag nicht an die entsprechenden Abstands- und Hygienemaßnahmen halten, «dann werden wir da konsequent einschreiten und im Zweifel muss eine Ansammlung dann auch aufgelöst werden», warnte Levgrün und betonte, dass die Polizei auch nicht davor zurückschreckt, Platzverweise zu erteilen oder Fans in Gewahrsam zu nehmen.

Restaurants und Gaststätten werden laut Polizeipressestelle anlassbezogen und stichprobenartig überprüft. Werden Abstands- und Hygieneregeln nicht befolgt, greife die Polizei auch da durch: «Wenn die Situation ganz klar ist, dann wird der Laden zugemacht», sagte Levgrün der Deutschen Presse-Agentur.