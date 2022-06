Polizei vermutet nach Carportbrand in Buchholz Brandstiftung

Buchholz (dpa/lni) –

Bei einem Feuer in einem Carport in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) sind zwei Autos ausgebrannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die genaue Brandursache blieb zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei aber von Brandstiftung aus. Menschen wurden bei dem Feuer in der Nacht zum Mittwoch nicht verletzt. Die Flammen wurden gelöscht, bevor sie auf das angrenzende Wohnhaus im Stadtteil Holm-Seppensen übergehen konnten.