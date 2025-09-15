Polizei verhindert mutmaßlichen Kupferdiebstahl in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Kupferdieb, der zusammen mit einem weiteren Mann in das Gelände des Forschungszentrums DESY in Hamburg eingedrungen ist.

Nach einem Alarm in der Nacht zu Dienstag seien Polizeibeamte zum DESY-Gelände gefahren, sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei. Dort hätten sie zwei Männer angetroffen, die schon Kupfer bereitgelegt hätten, offenbar zum Abtransport. Einer der Männer habe einen Reizstoff in Richtung der Polizisten gesprüht.

Während die Polizisten einen 39 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen konnten, gelang dem anderen die Flucht. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen die Wohnung des Verdächtigen, traf ihn aber nicht an. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen, die Fahndung nach dem flüchtigen Mann laufe, sagt der Sprecher der Polizei.