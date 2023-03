Polizei verhaftet mutmaßlichen Drogendealer

Bremen (dpa/lni) –

Die Polizei hat einen 24 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer in Bremen verhaftet. Die Festnahme habe sich bei der Durchsuchung von insgesamt sechs Wohnungen im Stadtgebiet am Freitagmorgen ereignet, teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige sitze seitdem in Untersuchungshaft. Insgesamt sechs Männer im Alter zwischen 19 und 35 Jahren stehen demnach im Verdacht, jahrelang mit Drogen gehandelt zu haben. Bei ihnen wurden unter anderem Kokain, Marihuana und Bargeld gefunden.