Polizei verfolgt Autofahrer: Pkw landet im Graben

Friesoythe (dpa/lni) – Nach einer Verfolgung durch die Polizei hat die Fahrt eines offensichtlich betrunkenen Autofahrers in Friesoythe (Kreis Cloppenburg) im Straßengraben geendet. Der 45-Jährige war den Angaben zufolge am späten Freitagabend wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen und sollte angehalten werden. Er habe jedoch Gas gegeben und versucht, sich «der Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen», berichteten die Beamten am Samstag. Kurz darauf sei er mit dem Wagen von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Erst danach habe eine Blutprobe genommen werden können. Den Führerschein sei der Mann schon los, es würden aber noch weitere Ermittlungen eingeleitet.

