Polizei untersagt Veranstaltung in Sporthalle in Bergedorf

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat am späten Sonnabend eine Veranstaltung mit rund 250 Menschen in einer Sporthalle in Hamburg-Bergedorf aufgelöst. Die Beamten sollten im Auftrag des Bezirksamts Bergedorf überprüfen, ob die Veranstaltung der Anmeldung entspricht, teilte ein Sprecher des Lagedienstes mit. Nach einer Überprüfung der Personalien der Teilnehmer wurde die Veranstaltung untersagt. «Die Stimmung kochte etwas hoch», sagte der Sprecher. Deshalb wurden auch Bundespolizisten eingesetzt.