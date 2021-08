Polizei und Roller kollidieren: 51-Jährige schwer verletzt

Die Aufschrift «Rettungsdienst» ist auf einem Einsatzwagen zu lesen. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei einer Kollision zwischen einer Polizeistreife und einem Motorroller in Hamburg-Hohenfelde hat sich die 51-jährige Rollerfahrerin schwer verletzt. Der Streifenwagen war am Samstagmorgen mit Blaulicht und Martinshorn bei Rot in eine Kreuzung eingefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort war er mit dem Roller zusammengestoßen, der bei Grün in die Kreuzung fuhr. Die 51 Jahre alte Rollerfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Lebensgefährlich seien ihre Verletzungen nicht. Der 24-jährige Fahrer des Polizeiautos blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:210829-99-10998/2

Pressemitteilung der Polizei