Polizei und Feuerwehr zählen weniger Silvestereinsätze

Kiel (dpa/lno) –

Die Polizei und die Feuerwehr mussten in der Silvesternacht in Schleswig-Holstein nach erster landesweiter Bilanz zu leicht weniger Einsätzen ausrücken als während der vorigen. Die Polizei leistete landesweit 689 Einsätze, wie das Innenministerium in Kiel mitteilte. Beim Jahreswechsel zu 2025 waren es laut Ministerium 712 gewesen.

Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein registrierte 413 Einsätze, die demnach meist schnell abgearbeitet werden konnten. Häufig mussten Feuerwehrleute brennende Container und Mülleimer löschen. Die Einsatzzahl fiel nach Bewertung des Verbands durchschnittlich aus: Während des Jahreswechsels zu 2025 habe es 478 Einsätze gegeben; davor waren es 310.

Innenministerin Magdalena Finke (CDU) nannte die Bilanz überwiegend positiv. Der Jahreswechsel sei weitgehend geordnet verlaufen. Allerdings habe es einzelne Vorfälle gegeben, die konsequent aufgearbeitet werden müssten.

Gruppe bewirft Polizisten in Kiel mit Flaschen

Die Polizeidirektion in der Landeshauptstadt Kiel teilte mit, der Jahreswechsel sei wie erwartet «einsatz- und arbeitsreich» verlaufen. Die Einsatzzahl, die auch den Kreis Plön umfasst, habe mit 124 etwa auf Vorjahresniveau gelegen.

In Kiel habe eine Gruppe aus rund 20 Menschen mit Schreckschusswaffen geschossen und einen Streifenwagen mit Pyrotechnik beschossen, teilte die Polizei mit. Die Beamten seien von der Gruppe zudem mit Flaschen beworfen worden. Ein Polizist erlitt eine Handverletzung. Er konnte aber weiterarbeiten.

Neunjähriger in Lübeck mit Rakete beschossen

In Gebiet der Stadt Lübeck zählte die Polizeidirektion mit 86 Einsätzen ein höheres Aufkommen als beim Jahreswechsel zu 2025. Täter, darunter auch Jugendliche, bewarfen mehrfach an unterschiedlichen Orten in der Stadt Passanten, Autos und Busse mit Böllern. Ein Neunjähriger sei mit einer Rakete beschossen worden. Er könne deshalb nicht laufen, heißt es.

Jugendlicher soll Polizisten mit Böller beworfen haben

Im Kreis Pinneberg, in Barmstedt, soll ein 15-Jähriger zwei Polizisten mit einem nicht zugelassenen Böller beworfen haben. Der Feuerwerkskörper sei neben dem Kopf des einen Polizisten explodiert, wobei dieser verletzt worden sei.

Wie viele Polizisten landesweit in der Silvesternacht verletzt worden sind, war zunächst nicht bekannt.

Auto fährt in Handewitt in Menschenmenge

In Handewitt nahe Flensburg fuhr ein Autofahrer nach einem Streit mit Umstehenden in eine Menschenmenge. Zwei Anwohner wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei beschlagnahmte das Auto des Fahrers, der eine Blutprobe abgeben musste.

Feuer bei Getränkehändler, Verletze nach Wohnhausbränden

Zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr kam es in Rendsburg, wo ein Feuer bei einem Getränkehändler ausbrach. Den Angaben nach explodierten dabei Flaschen, die mit Kohlensäure gefüllt waren. Weitere Details zu dem Einsatz gingen aus der Bilanz nicht hervor.

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) wurden fünf Menschen nach einem Wohnhausbrand in Krankenhäuser gebracht. Mehrere Wohnungen des Hauses sind wegen Schäden unbewohnbar. Wohnhäuser brannten auch im Kreis Ostholstein – in Ratekau und Eutin. In Neumünster wurden zwei Menschen bei einem Küchenbrand verletzt.

Feuerwehrleute mit Raketen beschossen

Ob Feuerwehrmänner während der Einsätze verletzt worden sind, geht aus der Verbandsbilanz nicht hervor. In Kiel wurden Feuerwehrleute von einer Gruppe mit Raketen beschossen. Sie blieben aber unverletzt.