Polizei und Anwohner retten Entenküken

Frisch geschlüpfte Stockentenküken schwimmen auf einem Teich. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Einbeck (dpa/lni) – Tierischer Nachteinsatz: Beamte in Einbeck (Landkreis Northeim) haben eine Entenfamilie mit Polizeieskorte zu einem Nebenarm der Leine geführt. Die kleinen Entenküken drohten immer wieder, in einen Gully zu stürzen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Besorgte Anwohner hatten am Freitagabend die Streife gerufen. Mithilfe einiger Helfer und eines Kartons wurden die Küken in Sicherheit gebracht. «Die Entenmama folgte hierbei in geringem Abstand dem Beamten mit dem Karton, der zweite Beamte sicherte mit dem Streifenwagen nach hinten ab.» Geschlossen und vollzählig schwamm die Entenfamilie nach der Rettung davon.

PM Polizei