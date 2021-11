Polizei und ADAC bieten Kurse für Pedelec-Fahrer an

Hannover (dpa/lni) – Mit speziellen Pedelec-Fahrkursen für Senioren und Seniorinnen will die Polizei in Hannover in Zusammenarbeit mit dem ADAC für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. «Immer wieder kommt es zu Stürzen ohne Fremdeinwirkungen oder es werden die erreichbaren Geschwindigkeiten und das Gewicht der Pedelecs unterschätzt», teilte die Polizei mit. Auch der gestiegene Absatz der mit einem Elektromotor ausgestatteten Zweiräder mache sich bereits in der Unfallstatistik bemerkbar.

In verschiedenen Fahrsicherheitstrainings auf einem Verkehrsübungsplatz soll der sichere Umgang mit den Pedelecs geübt werden. Die unterschiedlichsten Verkehrssituationen können dort nachgestellt und simuliert werden. In einem theoretischen Teil wird außerdem auf Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung eingegangen.

Laut einer Umfrage des Energieversorgers Eon besitzen 26 Prozent der Niedersachsen ein Pedelec beziehungsweise ein E-Bike. Bundesweit sind es 20,8 Prozent – vor allem ältere Menschen über 65 Jahren. Pedelics bieten nur Motorunterstützung, wenn der Fahrer in die Pedale tritt.

