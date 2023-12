Polizei: Teile der Pinneberger Innenstadt Kontrollbereich

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Pinneberg (dpa/lno) –

Wegen einer überproportional hohen Kriminalität in der Pinneberger Innenstadt hat die Polizei dort einen sogenannten Kontrollbereich eingerichtet. Dort sei es in den zurückliegenden Wochen vermehrt zu Laden-, Taschen- und Fahrraddiebstähle sowie zu Rohheits- und Gewaltdelikten gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dadurch solle eine Reduzierung der Straftaten, die Aufhellung der Täterstrukturen und die Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung erreicht werden, heißt es dort weiter.

In dem Kontrollbereich haben Einsatzkräfte nach Polizeiangaben weitergehende Eingriffsbefugnisse wie Identitätsfeststellungen, körperliche Durchsuchungen und die Durchsuchung mitgeführter Gegenstände.

Die Anordnung betrifft den Angaben zufolge den Bereich Friedrich-Ebert-Straße, Ebertpassage, Dingstätte, Bismarckstraße, Am Rathaus, Damm, Bahnhofstraße, Hofweg, Lindenstraße, Am Drosteipark, Drostei, Drosteiplatz, Moltkestraße, Rockvillestraße, Bahnhof, Drosteiweg, Schauenburgerstraße, Rübekamp, Elmshorner Straße 1-21 und den Fahltskamp zwischen Dingstätte und Bahnhofstraße.