Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall auf Spielbank

Hamburg (dpa/lno) –

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 10. Juni eine Spielbank in Hamburg-Barmbek überfallen und einen größeren Geldbetrag geraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen, außerdem hat die Spielbank Hamburg eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Um kurz nach Mitternacht wollten drei Angestellte die Spielbank in der Hamburger Straße verlassen, als sie unter Vorhalt von Schusswaffen von zwei maskierten Männern in die Einrichtung zurückgedrängt wurden. Zwei Angestellte wurden in einen Raum eingeschlossen, eine Mitarbeiterin wurde gezwungen, den Tresorraum zu öffnen. Anschließend flüchteten die Täter durch eine Hintertür.