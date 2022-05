Polizei sucht Zeugen nach gewaltsamen Tod eines 69-Jährigen

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem gewaltsamen Tod eines 69-Jährigen in Hamburg-Borgfelde sucht die Polizei nun mit einem Foto des Mannes nach möglichen Zeugen. Ein Bekannter hatte den Mann vor drei Wochen tot in seiner Wohnung gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Schnell hatten sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Mann gewaltsam zu Tode gekommen war. Die Untersuchung des Leichnams im Institut für Rechtsmedizin habe dies bestätigt.

Die Wohnung des Mannes war durchsucht worden, sodass es ein finanzielles Motiv für die Tat geben könnte. Das Opfer war selbstständiger Unternehmer in der spanischen Gastronomieszene und hatte viele spanisch und portugiesisch sprechende Kontakte. Der 69-Jährige war auch in sozialen Netzwerken unterwegs und hatte Kontakt zu Frauen aus dem Prostitutionsmilieu.