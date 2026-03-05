Polizei sucht Zeugen nach Fahrradunfall

Flensburg (dpa/lno) –

Die Polizei sucht nach einem Fahrradunfall in Flensburg nach Zeugen. Nach Angaben der Ermittler hatte eine 58 Jahre alte Frau am Mittwochmorgen leichte Sturzverletzungen erlitten. Der offenbar beteiligte Pkw entfernte sich vom Unfallort.

Der Pkw habe die Radfahrerin bei einem Abbiegemanöver nicht passieren lassen. Die 58-Jährige musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam dabei zu Fall. Nach Angaben der Polizei ist unklar, ob der Fahrer oder die Fahrerin des Autos den Unfall überhaupt bemerkt hat.