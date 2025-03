Polizei sucht Zeugen für Einbruch bei Juwelier

Lübeck (dpa/lno) –

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Lübecker Altstadt sucht die Polizei nach Zeugen der Tat und möglichen Vorbereitungen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten unbekannte Täter bereits am 12. März die Eingangstür zu dem Geschäft zerstört und im Innern mehrere Schränke mit Schmuckstücken ausgeräumt. Anschließend seien sie mit ihrer Beute im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe geflüchtet.

Die Ermittler vermuten, dass die Tatverdächtigen bereits zwischen dem 27. Februar und dem 3. März versucht haben könnten, in das Geschäft im Bereich der Königstraße und Aegidienstraße einzubrechen. Möglicherweise sollte so nach Polizeiangaben die spätere Tat vorbereitet werden. Daher suchen die Ermittler nun Zeugen, die in der Zeit vom 20. Februar bis zum 12. März verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Vorgänge im Bereich der Königstraße und Aegidienstraße bemerkt haben.