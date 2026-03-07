Polizei sucht verletzte Frau – Großeinsatz in Wagenfeld

Wagenfeld (dpa/lni) –

In einer sechsstündigen Suchaktion hat die Polizei in der Nacht auf Samstag in Wagenfeld (Landkreis Diepholz) eine verletzte Frau gesucht – aber ohne Erfolg. Die etwa 20-Jährige sei am Freitagabend auf der Straße einem Autofahrer aufgefallen, da sie eine blutige Kopfplatzwunde gehabt habe, teilte die Polizei mit.

Die beiden hätten sich kurz unterhalten, jedoch sei die Frau dann in Richtung Wald verschwunden. Mit Hubschrauber, Hunden und Einsatzkräften der Feuerwehr suchte die Polizei nach der Frau. Um 5.00 Uhr am Morgen wurde die Suche abgebrochen.