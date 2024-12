Polizei sucht Verdächtigen nach Angriff auf Arbeitgeber

Ahrensburg/Hoisdorf (dpa/lno) –

Nach einem Messerangriff auf einen Mann im Kreis Stormarn hat die Polizei ergebnislos zwei Wohnungen nach dem Verdächtigen durchsucht. Am Morgen soll ein 22 Jahre alter Mann nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem Streit einen 57-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Als die Polizei eintraf, sei der Verletzte bereits eigenständig auf dem Weg in ein Krankenhaus gewesen und der Verdächtige geflüchtet.

Erste Ermittlungen führten zu einer Anschrift in Ahrensburg. Mit Hilfe des Spezialeinsatzkommandos durchsuchten Beamte die Wohnung, fanden den Verdächtigen aber nicht. Auch einen weiteren möglichen Aufenthaltsort in Hoisdorf überprüfte die Polizei ohne Erfolg.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 22-Jährige bereits am Montagnachmittag mit den beiden Geschäftsführern seines Arbeitgebers über Lohnzahlung in eine Auseinandersetzung geraten sein. Am Morgen sei der Tatverdächtige wie gewohnt bei der Arbeit in Hoisdorf erschienen. Dort soll er dann ohne weitere Ankündigungen mit einem Messer angegriffen haben.