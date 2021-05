Polizei sucht nach Taxifahrer: Verbrechen vermutet

Ein Schild, auf dem «Polizei» steht, hängt an einer Wache. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbol

Goslar (dpa/lni) – Ein vermisster 51-jähriger Mann aus dem Landkreis Goslar ist nach Einschätzung der Polizei vermutlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Bei den Ermittlungen suche die eingesetzte Mordkommission nun nach einem Taxifahrer oder einer Taxifahrerin aus Hannover als Zeugen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Mann aus dem Ort Groß Döhren war am 13. April vermisst gemeldet worden. Drei Tage später wurde sein Auto auf dem Expo-Gelände in Hannover gefunden. Ermittlungen ergaben, dass von dieser Stelle am 13. April gegen 9.30 ein Taxi bestellt worden war – mutmaßlich für eine Fahrt zum Hauptbahnhof. Der Taxifahrer werde gebeten, sich zu melden.

Eine Leiche hat die Polizei den Angaben nach trotz Suche in der Umgebung des Wohnortes noch nicht gefunden. Spuren im Garten des Vermissten deuten daraufhin, dass es am Morgen seines Verschwindens eine Auseinandersetzung gegeben haben könnte. Dabei sei der 51-Jährige verletzt worden.

