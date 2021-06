Polizei sucht nach Messerstich weiter nach Angreifer

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Bad Bevensen (dpa/lni) – Nach einem Messerangriff auf einen 36 Jahre alten Mann in Bad Bevensen im Kreis Uelzen fahndet die Polizei weiter nach dem mutmaßlichen Täter. Das Opfer wurde notoperiert, befindet sich inzwischen aber außer Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher in Lüneburg am Dienstag sagte. Bei dem mutmaßlichen Angreifer soll es sich um einen getrenntlebenden, 42 Jahre alten Ehemann einer 44-jährigen Frau handeln. Die Frau und der Verletzte, ihr neuer Partner, waren nach Polizei-Angaben am Sonntagabend eher zufällig auf den Noch-Ehemann getroffen. Es kam zu einem Streit, bei dem der 42-Jährige dem 36-Jährigen mit einem Messer in den Bauch gestochen haben soll.

