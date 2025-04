Polizei sucht nach Messerattacke mit Fotos nach Täter

Hamburg (dpa/lno) –

Elf Tage nach einer Messerattacke auf zwei Menschen an einer Bushaltestelle in Hamburg-Billstedt sucht die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Mann. Er ist verdächtig, vorletzten Samstag in Billstedt zwei Menschen mit einem Messer verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Dabei handelte es sich um eine 30 Jahre alte Frau im Rollstuhl und einen 60 Jahre alten Mann.

Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann hatte am 12. April in einem Bus der Linie 23 zunächst andere Fahrgäste belästigt, indem er sie anhustete. Die Busfahrerin habe ihn deshalb an der Haltestelle Schiffbeker Höhe zum Verlassen des Fahrzeugs aufgefordert. Als er sich weigerte, halfen demnach zwei andere Fahrgäste nach. Dabei sei es zu ersten Handgreiflichkeiten gekommen.

Eines der Opfer musste ins Krankenhaus

Vor dem Bus habe der Mann die 30-jährige Frau und den 60-jährigen Mann, die vor ihm ausgestiegen waren, mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Rollstuhlfahrerin wurde leicht verletzt, der 60-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Unbekannte war nach der Tat geflüchtet.

Laut Polizei ist er circa 1,70 Meter groß, von normaler Statur, hat dunkle lockige Haare und spricht Deutsch mit Akzent. Zur Tatzeit sei er mit einer hellblauen Jeans, einer weißen Sportjacke mit schwarzen Applikationen oder einem hellen Kapuzenpullover sowie weißen Sportschuhen bekleidet gewesen.