Polizei sucht nach Geldautomatensprengung Zeugen

Lübeck (dpa/lno) –

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Lübeck suchen die Ermittler nach Zeugen, die die Flucht der mutmaßlichen Täter beobachtet haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen seien die Unbekannten nach der Tat mit einem hochmotorisierten Kombi Richtung Autobahn 1 geflüchtet. Sie hatten am Donnerstag gegen 2.30 Uhr in einer Bankfiliale einen Geldautomaten mit Festsprengstoff gesprengt. Am 10. April war nach Angaben des Landeskriminalamtes in derselben Filiale der Versuch gescheitert, einen Geldautomaten mit einem Gasgemisch zu sprengen.