Polizei sucht nach Attacke auf 13-Jährigen Messer im Wasser

Kiel (dpa/lno) –

Nach dem Messerangriff auf einen 13 Jahre alten Jungen in Kiel suchen Polizeitaucher im Hafen nach der Tatwaffe. Das Hörnbecken, das den Abschluss der Förde bildet, werde großflächig abgesucht, teilte die Polizei mit.

Nach der Tat am 19. Januar hatte die Polizei sieben Verdächtige festgenommen. Gegen zwei 18-Jährige wurde Untersuchungshaft angeordnet. Fünf Verdächtige kamen gegen Auflagen wieder frei. Die Gruppe soll den Teenager unter einem Vorwand aus seiner Wohngruppe im Kieler Stadtteil Hassee gelockt haben. Es sei zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der 13-Jährige durch einen Messerstich verletzt worden sei. Polizisten reanimierten den Jungen, bevor er in ein Krankenhaus kam.

Zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei keine Angaben. Die Ermittler suchen weiter nach Zeugen.