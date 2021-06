Polizei sucht Mutter und Kind nach Medikamentenüberdosis

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Die Bremer Polizei sucht eine 20 Jahre alte Mutter, die am vergangenem Freitag ihre neun Monate alte Tochter aus einer Kinderklinik in der östlichen Vorstadt holte. Das Kind benötigt dringende ärztliche Hilfe, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Baby wurde in der Klinik nach einer Medikamentenüberdosis behandelt und sollte der Obhut des Jugendamtes übergeben werden. Die Mutter hat dunkle Haare mit hellen Lichtreflexen. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

© dpa-infocom, dpa:210628-99-177372/3

