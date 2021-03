Polizei sucht möglicherweise verletzten Autofahrer

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Polizei hat mit einem Großaufgebot nach einem möglicherweise verletzten Autofahrer gesucht, der vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet war und anschließend einen Unfall gebaut hatte. «Weil die Beschädigungen an dem Auto nicht unerheblich waren, konnte man auch nicht ausschließen, dass der oder die Insassen nicht auch erheblich verletzt sind», sagte ein Polizeisprecher am Montag in Hamburg. Der Autofahrer sollte kurz nach Mitternacht kontrolliert werden und raste stattdessen davon. Die ihn verfolgenden Beamten verloren den Wagen wenig später jedoch aus den Augen und fanden später das leere Auto mit polnischen Kennzeichen in Hamburg-Waltershof in Elbnähe.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Autofahrer in einer leichten Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen parkenden Lastwagen geprallt. Nach dem oder den möglicherweise Verletzten wurde mit mehreren Streifenwagen, einem Suchhund und eine Wärmebilddrohne gesucht – zunächst erfolglos. Die Suchaktion wurde am Montagmorgen fortgesetzt. «Immer noch verbunden mit Frage: Haben wir doch jemanden, der schwer verletzt im Hafengebiet liegt?», wie ein Polizeisprecher weiter sagte.

