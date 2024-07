Polizei sucht mit Hubschrauber nach Räuber

Gifhorn (dpa/lni) –

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in Gifhorn nach einem Räuber gesucht. Der Mann habe am Dienstag in einem Supermarkt Waren im Wert von 250 Euro gestohlen, teilte die Polizei mit. Nachdem er beim Verlassen des Ladens den Alarm ausgelöst habe, hätten Zeugen versucht, ihn aufzuhalten. Der Täter habe ein Messer gezogen und sei in nahe gelegenes Waldstück geflohen. Für die Fahndung nach ihm kam auch ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz. Die Polizei bat um Hinweise.