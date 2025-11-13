Polizei sucht Eigentümer von entlaufenem Minischwein

Die Polizei sucht den Eigentümer eines Minischweins, das sich in Bremervörde durch die Gärten wühlt. (Symbolbild) Christoph Reichwein/dpa

Bremervörde (dpa/lni) –

Es wühlt sich durch die Gärten und flüchtet vor der Polizei: Ein rosafarbenes, schwarz geflecktes Minischwein ist in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) unterwegs. Seit etwa vier Tagen wird das Tier immer wieder im Bereich der Waldstraße gesehen und sorgt für Verwunderung bei den Bewohnern, wie die Polizei mitteilte.

Dabei kam es auch zu einem Unfall, als ein Autofahrer das Minischwein mit seinem Fahrzeug erfasste. Ob das Tier verletzt wurde, ist laut Polizei noch unklar. Bereits am Folgetag wurde es aber demnach erneut beim Buddeln in einem Garten gesehen.

Die Bewohner haben die Polizei bei jeder Sichtung informiert, doch das Schwein flüchtete jedes Mal, bevor die Beamten eintrafen. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des entlaufenen Hausschweinchens.