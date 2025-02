Polizei sucht aus dem Maßregelvollzug geflohenen Mann

Wunstorf (dpa/lni) –

Die Polizei fahndet nach einem aus dem Maßregelvollzug in Wunstorf verschwundenen 24-Jährigen. Der Mann sei nach einem Hofgang am Dienstagvormittag entkommen, teilten die Beamten mit. Der Maßregelvollzug ist ein geschlossenes psychiatrisches Krankenhaus, in dem psychisch kranke und suchtkranke Straftäter untergebracht sind.

Wunstorf liegt in der Region Hannover in der Nähe des Steinhuder Meeres. Jetzt hoffen die Fahnder mit einer Personenbeschreibung auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der gesuchte 24-Jährige sei 1,76 Meter groß, schwarz, kräftig, habe eine Glatze und spreche gebrochen Deutsch. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er weiße Turnschuhe, eine graue Jogginghose, einen schwarzen Pullover mit rot-weißem Logo auf der Brust sowie eine schwarze, hüftlange Winterjacke. Die Polizei suchte bereits erfolglos mit einem Hubschrauber sowie mit Spürhunden nach ihm.