Polizei stürmt Wohnung in Neumünster

Neumünster (dpa/lno) –

Weil ein 25-Jähriger einen 20-Jährigen mit einer Waffe bedroht und dabei leicht verletzt haben soll, sind Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) nach Neumünster ausgerückt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte, hat sich der 20-Jährige am Dienstagabend bei der Polizei gemeldet. Er habe dabei angegeben, dass er in der Wohnung eine weitere Waffe gesehen habe, die einem Maschinengewehr ähnele.

Das SEK habe daraufhin in der Nacht zum Mittwoch die Wohnung des 25-Jährigen gestürmt und dabei auch eine Blendgranate eingesetzt. In der Wohnung fanden die Beamten demnach zwei Softair-Waffen. Eine davon sah laut dem Sprecher aus wie ein Maschinengewehr, von dem der junge Mann zuvor gesprochen hatte. Der 25-Jährige sei nicht mehr vor Ort gewesen und war auch am Mittwochmorgen noch flüchtig. Warum der Mann den 20-Jährigen bedroht hat, war zunächst nicht bekannt.