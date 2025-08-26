Polizei stoppt Verkehrsschilder-Diebe in Nordfriesland

Mit mehreren gestohlenen Verkehrsschildern im Auto hat die Polizei in Nordfriesland ein Pärchen gestoppt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Bordelum (dpa/lno) –

Mit mehreren gestohlenen Verkehrsschildern im Auto ist ein Pärchen in Bordelum (Kreis Nordfriesland) von der Polizei gefasst worden. Die beiden waren am späten Montagabend von Zeugen beobachtet worden, wie die Polizeidirektion in Flensburg mitteilte.

Als die Beamten das Auto stoppten, fanden sie demnach auf dem Rücksitz das Verkehrszeichen «Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts». Im Kofferraum des Fahrzeugs lagen drei weitere Schilder aus den nordfriesischen Gemeinden Hattstedt und Bordelum. Darunter eines mit der Aufschrift «Broweg». Auf Nachfrage der Beamten gaben die beiden an, «die Schilder für Deko-Zwecke gestohlen zu haben».

Alle vier Schilder sowie das Werkzeug für das Abbauen wurden von der Polizei sichergestellt. Jetzt läuft ein Strafverfahren wegen Diebstahls.