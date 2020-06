Polizei stoppt Raser auf der Autobahn 7

Eine Polizeikelle wird in die Höhe gehalten. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bönningstedt (dpa/lno) – Die Polizei hat auf der Autobahn 7 bei Bönningstedt im Kreis Pinneberg einen Autofahrer gestoppt, der mit 200 statt der erlaubten 60 Kilometer in der Stunde unterwegs war. Der Fahrer habe trotz der angezeigten schrittweisen Reduzierung sein Tempo kaum verringert, teilte die Polizei am Montag mit. Durch die überhöhte Geschwindigkeit sei das Auto am Sonntag an einem Fahrbahnversatz kurzzeitig ins Schlingern geraten und habe vom Fahrer nur mühsam in der Spur gehalten werden können, sagte ein Polizeisprecher. Den Fahrer erwartet den Angaben zufolge ein Bußgeld in Höhe von mindestens 1200 Euro und ein Fahrverbot von drei Monaten.

