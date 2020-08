Polizei stoppt mutmaßlichen Drogenhändler mit Warnschüssen

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. Foto: picture alliance / dpa/symbol

Geesthacht (dpa/lno) – Die Polizei hat in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, bei dem mehrere Kilogramm Rauschgift und eine größere Bargeldsumme gefunden wurden. Um einen Fluchversuch des Mannes zu stoppen, habe ein Beamter zwei Warnschüsse aus seiner Dienstwaffe abgegeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit.

Bei den Schüssen am Mittwoch wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Der Tatverdächtige habe offenbar ein defektes Türschloss des Polizeireviers für seinen Fluchtversuch genutzt, sagte ein Polizeisprecher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde am Donnerstag Haftbefehl gegen den 23-Jährige erlassen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen ihn war nach Angaben der Polizei bereits seit längerer Zeit ermittelt worden. Am Mittwochabend wurde dann sein Auto gestoppt worden. In dem Fahrzeug fanden die Ermittler mehr als zwei Kilogramm Cannabis, eine geringe Menge Kokain und eine vierstellige Summe Bargeld. In der Wohnung des jungen Mannes wurden den Angaben zufolge außerdem 1,5 Kilogramm Cannabis, fast ein Kilogramm Ecstasy-Tabletten und eine größere Menge Amphetamin sichergestellt.

Gemeinsame Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei