Polizei stoppt mehrere Betrunkene am Steuer

Wolfsburg (dpa/lni) –

Die Polizei in Niedersachsen hat am Wochenende mehrere Betrunkene am Steuer erwischt. Zeugen hatten eine Autofahrerin in Wolfsburg gemeldet, die mit ihrem Wagen sehr langsam und in Schlangenlinien fuhr, teilte Polizei mit. Als sie zu Hause ankam, stellte sie ihr Auto mitten auf der Straße ab und ging in ihre Wohnung. Die Polizei machte am Samstagabend bei der Frau einen Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,66 Promille ergeben habe.

Ein 60 Jahre alter Mann war am Samstag betrunken mit seinem Auto in Steinfeld im Landkreis Vechta unterwegs. Bei einer Kontrolle mit einem Atemalkoholtest wurde laut Polizei ein Wert von 3,28 Promille ermittelt.

In Drage im Landkreis Harburg fuhr ein 25-Jähriger mit einem Motorrad ohne Kennzeichen und Führerschein über einen Deich. Ein Atemalkoholtest am Samstag bei ihm habe 3,23 Promille ergeben.