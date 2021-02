Polizei stoppt Glücksspiel in Kneipe

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bremerhaven (dpa/lni) – Mit einem nächtlichen Treffen in einer Gaststätte in Bremerhaven haben 16 Menschen gegen die Corona-Regeln verstoßen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollen sich die Menschen an einem illegalen Glücksspiel beteiligten haben. Demnach bemerkte eine Polizeistreife in der Nacht Licht aus den verschlossenen Räumen. Als die Beamten die Gaststätte betraten, sahen sie, dass die Teilnehmer des Treffens eng beieinander saßen oder standen. Keiner habe einen Mund-Nasen-Schutz getragen. «Auf eine Belüftung des verrauchten Raumes wurde offensichtlich gänzlich verzichtet», sagte ein Polizeisprecher. Auf mehreren Tischen lagen Spielchips. Die Beamten lösten die Veranstaltung auf und stellten zwei nicht zugelassene Spielautomaten sicher.

© dpa-infocom, dpa:210217-99-480993/3

Polizeimitteilung