Polizei stoppt Fahrer mit mehr als drei Promille nach Unfall

Mit mehr als drei Promille prallt ein Autofahrer gegen einen Holzpfahl. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Diepholz (dpa/lni) –

In Diepholz hat ein 27-Jähriger mit einem Alkoholeinfluss von mehr als drei Promille die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilte, kam er am Freitagnachmittag nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzpfahl. Anschließend fuhr er vom Unfallort weg.

Die Polizei konnte den Fahrer ermitteln. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,12 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.