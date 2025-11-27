Polizei stoppt betrunkenen Geisterfahrer

Wankendorf (dpa/lno) –

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag auf der Autobahn 21 bei Wankendorf (Kreis Plön) einen betrunkenen Geisterfahrer gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem 58-jährigen Mann eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2,7 Promille festgestellt.

Der Falschfahrer war demnach zwischen den Anschlussstellen Bad Segeberg-Nord und Wankendorf unterwegs. Über den Notruf alarmierte Polizeikräfte fanden das Fahrzeug, fuhren parallel zu dem Pkw und versuchten, mit Anhaltezeichen auf sich aufmerksam zu machen, wie es weiter hieß. Als der Mann nicht reagiert habe, sei ein sogenannter Stopp-Stick auf der Fahrbahn ausgelegt worden.

Das mit spitzen Stäben versehene Hilfsmittel habe für vier platte Reifen gesorgt, die eine Weiterfahrt des Mannes unmöglich machten. Gegen den 58-Jährigen werde jetzt wegen einer Trunkenheitsfahrt und einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.