Polizei stoppt Autofahrer nach wilder Verfolgungsfahrt

Stuhr (dpa/lni) –

Die Polizei hat einen Autofahrer nach einer wilden Verfolgungsfahrt im Landkreis Diepholz gestoppt. Die Beamten wollten den 52-Jährigen am Mittwochabend auf der Autobahn 1 bei Bremen anhalten, weil er an seinem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete. Mit hoher Geschwindigkeit verfolgten die Beamten das Auto des Mannes durch das Stadtgebiet von Bremen. Die Polizei stoppte den 52-Jährigen schließlich nach etwa 25 Minuten in Stuhr. Der Fahrer hatte mehrere Ampeln und Stoppschilder missachtet. Er besaß keinen Führerschein und stand zudem unter Drogen. Dem 52-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.