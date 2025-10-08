Polizei stoppt Autofahrer mit Schüssen in die Reifen

Wentorf (dpa/lno) –

Erst mit Schüssen auf die Reifen seines Wagens haben Polizisten nach einer Verfolgungsfahrt in Wentorf bei Hamburg einen betrunkenen Autofahrer stoppen können. Die Beamten haben den Mann am Freitagabend kontrollieren wollen, da Hinweise auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt vorlagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 40 Jahre alte Autofahrer sei vor der Kontrolle geflohen und die Polizisten hätten die Verfolgung aufgenommen.

Mann wehrt sich gegen Festnahme

In einem Wohngebiet versuchten die Einsatzkräfte das Fahrzeug anzuhalten, dabei kam es den Angaben zufolge zu einem Aufprall zwischen dem Streifenwagen und dem Auto. Der 40-Jährige sei jedoch weiter- und auf die Polizisten zugefahren. Einer der Beamten schoss daher auf die Reifen des Autos, welches letztlich stoppte. Der Tatverdächtige soll zunächst im Auto geblieben und ein Messer gegriffen haben. Dieses konnten die Polizisten dem Mann abnehmen.

Gegen seine Festnahme leistete er erheblichen Widerstand, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein. Dadurch erlitt der Mann leichte Verletzungen. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Anhaltemanöver und der anschließenden Festnahme ebenfalls leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 40-Jährigen ergab einen Wert von 1,68 Promille.