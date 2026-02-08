Polizei stoppt 23-Jährigen mit Drogen und ohne Führerschein

Garbsen (dpa/lni) –

Bei einem 23 Jahre alten Autofahrer hat die Polizei am Sonntagmorgen Betäubungsmittel festgestellt. Nachdem das Auto in Garbsen angehalten worden war, liefen drei Insassen weg, wie die Polizei mitteilte. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Fahrer festgehalten werden. Sowohl in seiner Hosentasche als auch im Fahrzeug wurden Drogen gefunden. Der Fahrer stand zudem unter dem Einfluss dieser. Er musste bei der Dienststelle eine Blutprobe abgeben.

Anschließend durchsuchte die Polizei die bekannten Wohnungen und fand dort weiteres Kokain. Das Auto ist zudem nicht versichert und dem 23-Jährigen wurde im Jahr 2025 der Führerschein entzogen. Ihm drohen mehrere Strafverfahren.