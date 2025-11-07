Polizei stoppt 19-Jährigen mit Cannabis und Schlagstock

Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten in einem Rucksack einen Teleskopschlagstock und 21 kleine Tütchen mit Rauschgift (Symbolbild). Sven Hoppe/dpa

Handewitt (dpa/lno) –

Mit Cannabis und einem Schlagstock im Auto haben Bundespolizisten einen Mann in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) gestoppt. Bei einer Routinekontrolle auf dem Autobahnparkplatz Handewitter Forst hatten die Beamten in einem Rucksack einen Teleskopschlagstock und 21 kleine Tütchen mit Cannabis in dem aus Dänemark kommenden Wagen entdeckt.

Die Bundespolizisten stellten die fast 60 Gramm Rauschgift und den Schlagstock sicher. Den 19-jährigen Deutschen erwartet jetzt Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz und das Waffengesetz.