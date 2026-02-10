Polizei stoppt 16-Jährigen mit Sprinter auf der A7

Seesen (dpa) –

Die Polizei hat in der Nacht einen 16-Jährigen gestoppt, der mit einem Transporter auf der Autobahn 7 in Niedersachsen unterwegs war. Der Jugendliche sei kurz nach Mitternacht in Fahrtrichtung Kassel bei einer Verkehrskontrolle nahe der Anschlussstelle Seesen angehalten worden, wie die Polizei mitteilte.

Am Steuer saß ein Minderjähriger, der sich nicht ausweisen konnte und zunächst falsche Angaben zu seiner Person machte. Die Beamten überprüften die Angaben und stellten fest, dass der Fahrer erst 16 Jahre alt war und keine Fahrerlaubnis besaß. Eine Speditionsfirma aus Schleswig-Holstein hatte ihm den Angaben zufolge den Sprinter für nächtliche Kurierfahrten zur Verfügung gestellt.

Der Jugendliche hatte demnach bei seiner Bewerbung ein falsches Alter angegeben. Der Verantwortliche habe dies nicht überprüft und weder einen Führerschein verlangt noch kontrolliert, hieß es weiter. Gegen ihn werde nun wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch der 16-Jährige muss sich strafrechtlich verantworten.