Polizei stoppt 15-Jährigen am Steuer

Bösdorf (dpa/lno) –

Die Polizei hat einen 15-Jährigen gestoppt, der mit dem elterlichen Auto auf der B76 in Bösdorf (Kreis Plön) unterwegs gewesen ist. Einer Zeugin sei am Sonntagnachmittag die unsichere Fahrweise aufgefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Sie informierte die Polizei, die den Wagen kurze Zeit später stoppte. Im Wagen saß nicht nur der jugendliche Fahrer, sondern auch seine Eltern und sein jüngerer Bruder. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch auf den Fahrzeughalter kommt demnach ein Strafverfahren zu.