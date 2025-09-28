Polizei stellt Waffen, Drogen und Bargeld sicher

Bei Kontrollen am Wochenende stellte die Polizei rund um den Bremer Hauptbahnhof Waffen, Drogen und Bargeld sicher. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Bei umfangreichen Abend- und Nachtkontrollen hat die Polizei im Umfeld des Bremer Hauptbahnhofs Waffen, Drogen und Bargeld sichergestellt. Ziel der gemeinsamen Kontrollen mit der Bundespolizei am Wochenende sei die Bekämpfung der Drogenkriminalität gewesen – außerdem sei es um die Überwachung der bestehenden Waffenverbotszone gegangen, teilte die Behörde mit. Uniformierte Kräfte zeigten demnach vor allem an bekannten Hotspots starke Präsenz, über 140 Menschen wurden kontrolliert und durchsucht, neun Platzverweise wurden ausgesprochen.

Die Einsatzkräfte stellten unter anderem Messer, einen «höheren Bargeldbetrag», Kokain, Ecstasy und Cannabis sowie verschreibungspflichtige Medikamente und fremde Ausweisdokumente sowie Bankkarten sicher. Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gestellt.

Obendrein griffen die Beamten im Fall einer gefährlichen Körperverletzung ein: Ein Angreifer schlug seinem Widersacher demnach mit einer Glasflasche ins Gesicht – der Verdächtige wurde festgenommen. Bei einem Verdächtigen wurden diverse fremde Ausweisdokumente und Bankkarten gefunden. Die Folge: eine Strafanzeige wegen Unterschlagung. Bei einem mutmaßlichen Straßendealer stellten die Streifen eine höhere Geldsumme sicher, zudem fanden sie einen Bunker mit Marihuana, Ecstasy und Kokain.

Nach Polizeiangaben handelte es sich bei den Kontrollen um einen Teil einer langfristig angelegten Strategie. Ziel sei, die Sicherheit zu erhöhen. Die Behörde kündigte weitere gezielte Kontrollen an – sowohl offen als auch verdeckt.