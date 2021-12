Polizei stellt kinderpornografische Dateien sicher

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Itzehoe (dpa/lno) – Die Polizei hat am Donnerstag in Schleswig-Holstein insgesamt 19 Objekte nach kinderpornografischen Dateien durchsucht. Die Verfahren richteten sich gegen 19 Beschuldigte im Alter zwischen 18 und 50 Jahren und stünden nicht in einem sachlichen Zusammenhang, teilte die Polizei mit. Dabei wurde den Angaben zufolge eine große Anzahl von Speichermedien sichergestellt, die nun von den Ermittlern ausgewertet werden müssen. Betroffen waren den Angaben zufolge unter anderem Objekte in Pinneberg, Hamburg-Schenefeld, Halstenbek, Elmshorn, Barmstedt, Itzehoe und anderen Orten in Schleswig-Holstein.

Pressemitteilung der Polizei