Polizei stellt jugendlichen Einbrecher in Norderstedt

Norderstedt (dpa/lno) –

Die Polizei hat in Norderstedt (Kreis Segeberg) nach einem Einbruch einen elf Jahre alten Jungen gestellt. Zwei weitere mutmaßliche Täter seien zunächst entkommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Hausbesitzer hatte am Dienstag über eine App auf seinem Mobiltelefon drei unbefugte Personen in seinem Einfamilienhaus beobachtet und die Polizei verständigt.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, nahmen sie Geräusche im Innern des Hauses wahr und beobachteten drei Personen, die aus dem Haus flüchteten. Der Elfjährige wurde nach kurzer Verfolgung gefasst und zur Dienststelle gebracht. Er wurde nach Angaben der Polizei nach Abschluss der Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Die beiden anderen Verdächtigen konnten zunächst entkommen. Sie waren nach Angaben der Polizei zwischen 15 und 17 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank. Beide waren den Angaben zufolge dunkel gekleidet.