Polizei stellt etliche Messer in Bremer Innenstadt sicher

Bremen (dpa/lni) –

Bei Kontrollen in der Bremer Innenstadt hat die Polizei etliche Messer und Drogen beschlagnahmt sowie zwei Haftbefehle vollstreckt. Mehr als 30 Menschen wurden am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag überprüft, wie die Polizei mitteilte. Im Fokus standen die verstärkte Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität in der Bahnhofsvorstadt und im Viertel sowie die Kontrolle der Waffenverbotszone.

Die Einsatzkräfte registrierten diverse Verstöße gegen das Waffengesetz und beschlagnahmten neben Messern auch Tierabwehrspray, Cannabis und Ecstasy. Die Beamten fertigten Strafanzeigen und erteilten 19 Platzverweise. Die weiteren Ermittlungen dauern an.