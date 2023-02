Polizei stellt Beweismaterial zu Kinderpornografie sicher

Itzehoe (dpa/lno) –

Die Ermittlungsgruppe Kinderpornografie der Polizei Itzehoe hat 27 Wohnungen von 23 tatverdächtigen Männern in den Kreisen Pinneberg, Steinburg und Dithmarschen durchsucht. Die Durchsuchungen am Donnerstag liefen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Itzehoe. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial auf technischen Geräten wie Computern und Smartphones beschlagnahmt, wie die Polizei Itzehoe am Freitag mitteilte. Dieses werde nun durch spezialisierte Ermittlerinnen und Ermittler ausgewertet.

Die Auswertung könne aufgrund des Aufwands und der Menge an Beweismaterial «bis zu mehrere Monate» dauern, sagte eine Sprecherin der Polizei Itzehoe. Die Länge der Haftstrafe, die die Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 63 Jahren bei einer Verurteilung erwarte, könne man derzeit noch nicht benennen. Da jeglicher Umgang mit kinderpornografischen Inhalten ein Verbrechen sei, sei bei einer Überführung jedoch mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr zu rechnen, hieß es weiter. Derzeit gebe es keine Anzeichen dafür, dass die Tatverdächtigen miteinander in Verbindung stehen.