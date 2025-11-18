Polizei stellt bei Durchsuchungen Waffen und Drogen sicher

Kiel/Neumünster (dpa/lno) –

Ermittler von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft haben mit über 200 Einsatzkräften von Polizei und Zoll 20 Objekte in Kiel und Neumünster nach Waffen und Drogen durchsucht. Sie fanden dabei verschiedene elektronische Speichergeräte, eine größere Menge Marihuana, rund 200 Gramm Kokain, eine täuschend echt wirkende Waffe, scharfe Munition und eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme, wie die Staatsanwaltschaft Kiel mitteilte.

Laut der Behörde sollen 14 Beschuldigte im Alter von 22 bis 46 Jahren unerlaubt Waffen besessen und mit diesen gehandelt haben. Zudem wird ihnen gewerbsmäßiger Drogenhandel vorgeworfen. Der Einsatz begann den Angaben nach am frühen Dienstagmorgen und zog sich bis in den Mittag. Schwerpunkt der Durchsuchungen waren die Kieler Stadtteile Gaarden und Mettenhof. Festnahmen blieben aus.