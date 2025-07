Polizei stellt Autofahrer mit mehr als vier Promille

Hildesheim (dpa/lni) –

Die Polizei hat einen Autofahrer mit knapp 4,5 Promille Alkohol im Blut in Bockenem im Landkreis Hildesheim aufgegriffen. Zeugen meldeten einen auffälligen Fahrzeugführer, der vor einem Getränkehandel den Pkw mehrfach abwürgte, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten trafen den 60-jährigen Mann an seiner Wohnanschrift an, er wurde in ein Krankenhaus nach Hildesheim gebracht. Nach einer Untersuchung blieb er in der Klinik. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Bei Alkohol ab drei Promille besteht laut Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit die Gefahr einer Alkoholvergiftung, manche Menschen sind dann schon bewusstlos oder gar im Koma. Ab 3,5 Promille bestehe Lebensgefahr.